9 séries que são adaptações de livros de Harlan Coben e estão disponíveis na Netflix
Harlan Coben, um dos mestres do suspense e mistério, conquistou os fãs da literatura e do entretenimento com suas histórias envolventes e cheias de reviravoltas. A Netflix, em parceria com o autor, adaptou diversas de suas obras para a TV.
Se você adora tramas de mistério com personagens complexos e muitas surpresas, essas produções são para você. Com o recente sucesso de Que Falta Você Me Faz, a nona adaptação do autor, a Netflix oferece uma rica coleção de séries, todas disponíveis no catálogo. Confira as principais:
1. Que Falta Você Me Faz (2025)
Kat Donovan, uma detetive marcada por traumas, encontra seu ex-noivo desaparecido, Josh, em um aplicativo de relacionamentos, após 11 anos. Esse reencontro a leva a uma trama de mistérios e descobertas, incluindo uma possível conexão com o assassinato de seu pai. Com 5 episódios, Que Falta Você Me Faz promete segredos e perigos ocultos.
2. A Grande Ilusão (2024)
Maya, ex-piloto de operações, enfrenta a perda do marido e os mistérios que surgem quando sua câmera de segurança grava Joe, supostamente morto, brincando com a filha. Uma nova investigação revela uma série de perigos. A Grande Ilusão possui 8 episódios de suspense psicológico.
3. Confie Em Mim (2022)
Após a morte de um aluno e o subsequente suicídio, um casal começa a monitorar o filho, suspeitando de uma conexão com um assassinato. A paranoia se espalha, levando todos a desconfiar de seus filhos. A minissérie de 6 episódios traz tensão e mistério.
4. O Inocente (2021)
Mateo, que se tornou involuntariamente um assassino após intervir numa briga, tenta viver uma vida normal até que um evento do passado o reabra. Com 8 episódios, O Inocente combina mistério e reviravoltas emocionantes.
5. Desaparecido Para Sempre (2021)
Guillaume, após sofrer a perda de dois entes queridos, se vê envolvido em um novo mistério quando sua namorada desaparece sem explicação. Ele mergulha fundo para descobrir a verdade. Essa minissérie de 5 episódios mantém o suspense crescente.
6. Fique Comigo (2021)
Megan tem uma vida tranquila, mas seu passado como a stripper Cassie ameaça sua paz, quando segredos ameaçam sua nova vida. Uma trama repleta de tensões e perseguições, com 8 episódios.
7. Não Fale com Estranhos (2020)
Adam Price entra em uma jornada para descobrir a verdade sobre segredos obscuros de pessoas próximas, o que revela surpresas sombrias. A minissérie de 8 episódios mistura intriga e mistério psicológico.
8. Silêncio na Floresta (2020)
Pawel Kopinski, promotor polonês, reabre o mistério do desaparecimento de sua irmã após encontrar uma pista em uma investigação. Silêncio na Floresta tem 6 episódios e explora o impacto do passado sobre o presente.
9. Safe (2018)
Tom, um cirurgião pediátrico, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua filha desaparece sem deixar rastros. Em busca da verdade, ele enfrenta segredos e traições, com 8 episódios de pura tensão.
Com a “Coleção Harlan Coben”, a Netflix entrega uma experiência cheia de emoção e intrigas. Não faltam opções para os fãs de suspense e mistério!