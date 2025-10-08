fechar
De Interestelar à Oppenheimer: 5 filmes imperdíveis de Christopher Nolan para maratonar no streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/10/2025 às 19:38
Christopher Nolan é um dos cineastas mais aclamados e inovadores da atualidade. Seus filmes combinam narrativa complexa, ação intensa e conceitos fascinantes, tornando sua filmografia indispensável para qualquer fã de cinema.

Se você está procurando maratonar alguns de seus maiores sucessos no streaming, aqui estão cinco filmes imperdíveis que você não pode perder. Prepare-se para mergulhar em histórias emocionantes e visualmente deslumbrantes.

1. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

Neste segundo filme da trilogia de Nolan sobre o homem-morcego, Bruce Wayne enfrenta o icônico vilão Coringa, interpretado por Heath Ledger. O filme é um marco do gênero de super-heróis, trazendo uma abordagem mais sombria e realista para o universo do Batman. A tensão crescente e o desempenho brilhante de Ledger fizeram deste filme um dos mais celebrados de todos os tempos.

Onde assistir: Max.

2. A Origem (2010)

A Origem (Inception) mistura ação e ficção científica em uma trama que explora o mundo dos sonhos e da manipulação da mente humana. Dom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, lidera uma equipe especializada em invasões de sonhos para extrair informações valiosas. O filme é conhecido por seus conceitos complexos e pela cena memorável do trompo girando.

Onde assistir: Max.

3. Interestelar (2014)

Interestelar leva o espectador a uma jornada intergaláctica em busca de um novo lar para a humanidade, em um futuro onde a Terra está à beira da extinção. Com uma direção visualmente impressionante e um roteiro que explora temas como amor, tempo e espaço, o filme é um dos mais emocionantes e filosoficamente profundos de Nolan.

Onde assistir: Prime Video.

4. Dunkirk (2017)

Nolan leva o público ao coração da Segunda Guerra Mundial com Dunkirk, que narra a dramática evacuação de soldados aliados da cidade francesa de Dunkirk durante 1940. O filme é uma obra-prima de suspense e ação, destacando-se por sua direção de som imersiva e sua edição impressionante, que contribui para a sensação de urgência e tensão.

Onde assistir: Prime Video.

5. Oppenheimer (2023)

O filme mais recente de Nolan, Oppenheimer, foca na vida de J. Robert Oppenheimer, o cientista responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. Com uma narrativa envolvente e uma interpretação de Cillian Murphy impecável, o longa explora as complexidades morais e pessoais por trás da criação de uma arma tão destrutiva.

Onde assistir: Prime Video.

Esses cinco filmes são apenas uma amostra do talento de Christopher Nolan. Cada um deles oferece uma experiência única e desafiadora, sendo perfeitos para uma maratona repleta de emoções, mistérios e ação. Prepare-se para refletir, questionar e se fascinar com as obras desse mestre do cinema.

