De Interestelar à Oppenheimer: 5 filmes imperdíveis de Christopher Nolan para maratonar no streaming
Christopher Nolan é um dos cineastas mais aclamados e inovadores da atualidade. Seus filmes combinam narrativa complexa, ação intensa e conceitos fascinantes, tornando sua filmografia indispensável para qualquer fã de cinema.
Se você está procurando maratonar alguns de seus maiores sucessos no streaming, aqui estão cinco filmes imperdíveis que você não pode perder. Prepare-se para mergulhar em histórias emocionantes e visualmente deslumbrantes.
1. Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)
Neste segundo filme da trilogia de Nolan sobre o homem-morcego, Bruce Wayne enfrenta o icônico vilão Coringa, interpretado por Heath Ledger. O filme é um marco do gênero de super-heróis, trazendo uma abordagem mais sombria e realista para o universo do Batman. A tensão crescente e o desempenho brilhante de Ledger fizeram deste filme um dos mais celebrados de todos os tempos.
Onde assistir: Max.