Armadilha: inspirado em uma história real, este filme apresenta reviravoltas até o último minuto
Armadilha, dirigido por M. Night Shyamalan, traz à tona uma trama repleta de reviravoltas, mantendo a assinatura característica do cineasta. A história, inspirada em eventos reais, acompanha Cooper (Josh Hartnett), um homem com aparência de pai carinhoso de Riley (Ariel Donoghue). Inicialmente, ele parece ser apenas um cidadão comum, mas logo a verdadeira identidade de Cooper é revelada: ele é o Açougueiro, um serial killer procurado pela polícia.
O cenário principal do filme é um show de Lady Raven (Saleka Shyamalan), que logo se transforma em uma armadilha para o protagonista. A tensão cresce conforme Cooper falha em suas tentativas de fuga, o que culmina na revelação de sua identidade pública e mudanças irreversíveis em sua vida. Embora essa reviravolta central seja entregue logo no trailer, Armadilha mantém a imprevisibilidade com plot twists adicionais, surpreendendo o público até o último minuto.
O cineasta se inspirou na vida real, mais especificamente na Operação Flagship, uma missão policial de 1985. A operação, que tinha o objetivo de capturar fugitivos perigosos, usou um truque simples, mas eficaz: enviar ingressos para um jogo de futebol americano como isca. Assim como no filme, a estratégia envolveu enganar criminosos e prender os fugitivos no momento em que buscavam os “prêmios”, resultando em 101 prisões no maior esforço de captura em massa da história dos Estados Unidos.
Com uma narrativa emocionante e imprevisível, Armadilha mantém os espectadores intrigados até o final. O filme está disponível no streaming Max e possui 1h 45m de duração. Veja o trailer: