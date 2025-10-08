Armadilha: inspirado em uma história real, este filme apresenta reviravoltas até o último minuto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Armadilha, dirigido por M. Night Shyamalan, traz à tona uma trama repleta de reviravoltas, mantendo a assinatura característica do cineasta. A história, inspirada em eventos reais, acompanha Cooper (Josh Hartnett), um homem com aparência de pai carinhoso de Riley (Ariel Donoghue). Inicialmente, ele parece ser apenas um cidadão comum, mas logo a verdadeira identidade de Cooper é revelada: ele é o Açougueiro, um serial killer procurado pela polícia.

O cenário principal do filme é um show de Lady Raven (Saleka Shyamalan), que logo se transforma em uma armadilha para o protagonista. A tensão cresce conforme Cooper falha em suas tentativas de fuga, o que culmina na revelação de sua identidade pública e mudanças irreversíveis em sua vida. Embora essa reviravolta central seja entregue logo no trailer, Armadilha mantém a imprevisibilidade com plot twists adicionais, surpreendendo o público até o último minuto.

O cineasta se inspirou na vida real, mais especificamente na Operação Flagship, uma missão policial de 1985. A operação, que tinha o objetivo de capturar fugitivos perigosos, usou um truque simples, mas eficaz: enviar ingressos para um jogo de futebol americano como isca. Assim como no filme, a estratégia envolveu enganar criminosos e prender os fugitivos no momento em que buscavam os “prêmios”, resultando em 101 prisões no maior esforço de captura em massa da história dos Estados Unidos.

Com uma narrativa emocionante e imprevisível, Armadilha mantém os espectadores intrigados até o final. O filme está disponível no streaming Max e possui 1h 45m de duração. Veja o trailer: