Saiba quando estreia a 22ª temporada de Grey’s Anatomy
Clique aqui e escute a matéria
A ABC anunciou recentemente a data de estreia da 22ª temporada de Grey’s Anatomy. O novo ano do drama médico chega à TV dos Estados Unidos no dia 9 de outubro. A série continua sendo um dos principais sucessos do canal mesmo após duas décadas no ar.
Na 21ª temporada, novos rostos chegaram ao Grey Sloan Memorial Hospital. Entre eles, o ator Michael Thomas Grant, que interpretou James, o novo capelão gay da trama.
Já os personagens Levi Schmitt (vivido por Jake Borelli) e Mika Yasuda (de Midori Francis) tiveram suas histórias concluídas após breves participações.
Enquanto a nova temporada não estreia, o público brasileiro pode acompanhar a 21ª no Sony Channel. As demais temporadas de Grey’s Anatomy seguem disponíveis no catálogo do Disney+.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br