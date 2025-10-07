fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saiba quando estreia a 22ª temporada de Grey’s Anatomy

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 8:25
Saiba quando estreia a 22ª temporada de Grey’s Anatomy
Saiba quando estreia a 22ª temporada de Grey’s Anatomy - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A ABC anunciou recentemente a data de estreia da 22ª temporada de Grey’s Anatomy. O novo ano do drama médico chega à TV dos Estados Unidos no dia 9 de outubro. A série continua sendo um dos principais sucessos do canal mesmo após duas décadas no ar.

Na 21ª temporada, novos rostos chegaram ao Grey Sloan Memorial Hospital. Entre eles, o ator Michael Thomas Grant, que interpretou James, o novo capelão gay da trama.

Já os personagens Levi Schmitt (vivido por Jake Borelli) e Mika Yasuda (de Midori Francis) tiveram suas histórias concluídas após breves participações.

Enquanto a nova temporada não estreia, o público brasileiro pode acompanhar a 21ª no Sony Channel. As demais temporadas de Grey’s Anatomy seguem disponíveis no catálogo do Disney+.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede
entretenimento

Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede
Monstro: A História de Ed Gein leva os crimes de um assassino real à Netflix
entretenimento

Monstro: A História de Ed Gein leva os crimes de um assassino real à Netflix

Compartilhe

Tags