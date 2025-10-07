Lioness: 3ª temporada promete reforço no elenco com ator de Yellowstone

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A terceira temporada de Lioness contará com um reforço de peso no elenco: Ian Bohen, conhecido por seu papel em Yellowstone, foi confirmado como personagem regular da série, segundo informações da Variety. O ator dará vida a Grady, descrito como um operador da Força Delta e principal treinador de K9, habilidoso em táticas de campo de batalha.

As filmagens da nova temporada já estão em andamento nos SGS Studios, no Texas. Bohen, que também acumulou participações em Mad Men e Superman & Lois, se junta a um elenco de estrelas que inclui Laysla De Oliveira, Morgan Freeman, Michael Kelly, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner e LaMonica Garrett. Os rumores sobre a renovação começaram em agosto, mas o estúdio confirmou oficialmente apenas nesta semana, após ajustes na agenda dos atores.

A série, exibida no Paramount+, acompanha Joe (interpretada por Zoe Saldaña) enquanto equilibra sua vida pessoal e profissional na guerra contra o terrorismo. Supervisionada por Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly), a trama traz a militar Cruz (Laysla De Oliveira) em uma missão secreta ao lado de Joe, em um esforço para prevenir um novo 11 de setembro.

A segunda temporada de Lioness registrou a maior estreia de uma série protagonizada por mulheres na história do Paramount+, com cerca de 3 milhões de espectadores no episódio 1, consolidando a produção como um dos maiores sucessos da plataforma. Com a chegada de Ian Bohen, a expectativa para a terceira temporada só aumenta, prometendo ainda mais ação e tensão.

Ian Bohen em Yellowstone (Foto: Reprodução)

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br