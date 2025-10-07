Lioness: 3ª temporada promete reforço no elenco com ator de Yellowstone
Clique aqui e escute a matéria
A terceira temporada de Lioness contará com um reforço de peso no elenco: Ian Bohen, conhecido por seu papel em Yellowstone, foi confirmado como personagem regular da série, segundo informações da Variety. O ator dará vida a Grady, descrito como um operador da Força Delta e principal treinador de K9, habilidoso em táticas de campo de batalha.
As filmagens da nova temporada já estão em andamento nos SGS Studios, no Texas. Bohen, que também acumulou participações em Mad Men e Superman & Lois, se junta a um elenco de estrelas que inclui Laysla De Oliveira, Morgan Freeman, Michael Kelly, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner e LaMonica Garrett. Os rumores sobre a renovação começaram em agosto, mas o estúdio confirmou oficialmente apenas nesta semana, após ajustes na agenda dos atores.
A série, exibida no Paramount+, acompanha Joe (interpretada por Zoe Saldaña) enquanto equilibra sua vida pessoal e profissional na guerra contra o terrorismo. Supervisionada por Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly), a trama traz a militar Cruz (Laysla De Oliveira) em uma missão secreta ao lado de Joe, em um esforço para prevenir um novo 11 de setembro.
A segunda temporada de Lioness registrou a maior estreia de uma série protagonizada por mulheres na história do Paramount+, com cerca de 3 milhões de espectadores no episódio 1, consolidando a produção como um dos maiores sucessos da plataforma. Com a chegada de Ian Bohen, a expectativa para a terceira temporada só aumenta, prometendo ainda mais ação e tensão.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br