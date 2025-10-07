fechar
Amazon Prime renova Ballard, série derivada de Bosch, para a 2ª temporada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 20:14
A série Ballard, derivada do universo de Bosch, foi oficialmente renovada para a segunda temporada no Amazon Prime Video, segundo informações da Variety. A produção acompanha a detetive Renée Ballard, interpretada por Maggie Q, que se destacou em sua estreia em julho de 2025 e conquistou o público com sua narrativa envolvente e personagens complexos.

“Estamos animados em expandir o universo Bosch com a segunda temporada de Ballard para nossos clientes globais do Prime Video”, declarou Lauren Lancaster, chefe de Desenvolvimento de Séries SVOD nos EUA e Coproduções da Amazon MGM Studios. Ela destacou a recepção positiva da série, apontando o desempenho do elenco e o impacto da história entre os fãs ao redor do mundo.

Na trama, Renée Ballard inicia sua carreira no turno da noite na delegacia de Hollywood, antes de migrar para a Unidade de Casos Arquivados, onde enfrenta desafios para conquistar respeito dentro da força policial. “É gratificante ver o público se identificar com os personagens e suas histórias. Mal podemos esperar para mostrar o que a segunda temporada reserva”, afirmaram os co-showrunners Michael Alaimo e Kendall Sherwood.

Além de Maggie Q, o elenco conta com Courtney Taylor, John Carroll Lynch, Michael Mosley, Rebecca Field, Victoria Moroles, Amy Hill, Ricardo Chavira, Noah Bean, Alain Uy e Hector Hugo. Titus Welliver retorna como convidado especial na primeira temporada, interpretando o detetive aposentado Harry Bosch, conectando a série ao universo original criado por Michael Connelly.

Com a renovação, os fãs podem esperar uma continuação que aprofunda os personagens e o universo policial que conquistou audiência global.

