Globo deve ter faturamento bilionário com o BBB 26, diz jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A TV Globo quer fazer história com o BBB 26! E tudo isso já começa pelo faturamento do reality show em 2026. A emissora deseja vender todos os espaços publicitários da atração, para faturar cerca de R$ 1,5 bilhão ao longo da próxima temporada.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o reality seguirá no ar por 100 dias, com estreia no dia 12 de janeiro e a grande final no dia 21 de abril.

Ao todo, 14 cotas publicitárias estão disponíveis para a negociação. A cota mais cara, chamada de big, custa R$ 132 milhões. Já a cota camarote, tem cinco espaços e está sendo vendida por 99,1 milhões.

Para encerrar, o reality disponibiliza a cota brother, que tem um valor mais ‘acessível’ e custa R$ 29,4 milhões, com seis espaços publicitários disponíveis.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br