Globo deve ter faturamento bilionário com o BBB 26, diz jornal
A TV Globo quer fazer história com o BBB 26! E tudo isso já começa pelo faturamento do reality show em 2026. A emissora deseja vender todos os espaços publicitários da atração, para faturar cerca de R$ 1,5 bilhão ao longo da próxima temporada.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o reality seguirá no ar por 100 dias, com estreia no dia 12 de janeiro e a grande final no dia 21 de abril.
Ao todo, 14 cotas publicitárias estão disponíveis para a negociação. A cota mais cara, chamada de big, custa R$ 132 milhões. Já a cota camarote, tem cinco espaços e está sendo vendida por 99,1 milhões.
Para encerrar, o reality disponibiliza a cota brother, que tem um valor mais ‘acessível’ e custa R$ 29,4 milhões, com seis espaços publicitários disponíveis.
