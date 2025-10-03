fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 18:58
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Neste sábado (04), às 0h55, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Escape Room 2: Tensão Máxima.

Ficha Técnica:

Escape Room 2: Tensão Máxima
Título Original: Escape Room: Tournament of Champions
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2024 Diretor: Adam Robitel
Elenco: Thomas Cocquerel, Holland Roden, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Taylor Russell
Classe: Terror

Sinopse:

Após serem atraídos para o jogo mortal criado pela bizarra Corporação Minos, Zoey e Ben lidam com traumas e cicatrizes após os eventos dos Escape Room.

