Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 18:52
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (04), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme O Amor Dá Trabalho.

Ficha Técnica:

O Amor Dá Trabalho
Título Original: O Amor Dá Trabalho
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2019
Diretor: Ale McHaddo
Elenco: Leandro Hassum, André Mattos, Bruno Garcia, Monique Alfradique, Marcello Airoldi, Hélio De La Peña, Flávia Alessandra, Dani Calabresa, Maria Clara Gueiros
Classe: Comédia romântica

Sinopse:

O malandro Ancelmo morre e fica preso no limbo. Para garantir seu lugar no céu, ele precisa praticar uma boa ação e bancar o cupido.

