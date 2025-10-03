fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 8:46
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão)
Neste sábado (04), às 16h00, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Davi – A Batalha da Fé.

Ficha Técnica:

Título: Davi – A Batalha da Fé (David vs Goliath – Battle of Faith – EUA/ 2016) – A2 – Ação – 14 Anos (HD) (Inédito)

Elenco: Matt Berberi / John Knox / Michael Foster            

Direção: Wallace Brothers        

Sinopse:

Na encruzilhada de dois grandes impérios antigos, um simples pastor chamado Davi, alimentado de muita fé e coragem, transforma-se em um grande guerreiro e enfrenta o mais temido e aterrorizante inimigo: o campeão Golias.    

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

