fechar
Observatório da Tv | Notícia

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/10/2025 às 20:15
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (04), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Conquista.

Ficha Técnica:

Conquista

Título Original: Vanquish

Elenco: Morgan Freeman, Ruby Rose, Hannah Stocking, Julie Lott, Patrick Muldoon e Nick Vallelonga.

Gênero: Suspense

Distribuidora: Lions Gate 

Sinopse:

Um comissário de polícia aposentado chantageia sua cuidadora sequestrando sua filha e forçando a profissional a ajudá-lo a enganar a sua equipe de detetives corrupta em uma tentativa de limpar a cidade.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão)
Cinema em Casa

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão)
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Compartilhe

Tags