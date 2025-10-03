Ator de Esquadrão Suicida é confirmado em novo spin-off de Yellowstone
Clique aqui e escute a matéria
O ator australiano Jai Courtney entrou para o elenco de The Dutton Ranch, título provisório do próximo spin-off de Yellowstone. Segundo informações da revista Variety, ele interpretará Rob Will, um capataz descrito como “imponente e imprevisível”. Courtney é conhecido por papéis em filmes como Esquadrão Suicida, Divergente, O Exterminador do Futuro: Gênesis e Duro de Matar: Um Bom Dia para Morrer.
Diferente de 1883 e 1923, que exploraram o passado da família Dutton, The Dutton Ranch se aproxima de uma continuação direta de Yellowstone. A trama seguirá os acontecimentos após a última temporada da série original, com foco em Rip (Cole Hauser) e Beth (Kelly Reilly), descendentes de John Dutton (Kevin Costner).
O nome The Dutton Ranch é apenas um título de trabalho e poderá ser alterado antes da estreia oficial. A produção ainda não tem data definida para chegar às telas.
Em Yellowstone, John Dutton e sua família enfrentam constantes ameaças para proteger o rancho, disputando territórios com outros fazendeiros, reservas indígenas e um parque nacional. A série original e seus spin-offs 1883 e 1923 estão disponíveis no Paramount+, enquanto a Netflix oferece as quatro primeiras temporadas de Yellowstone.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br