Ator de Esquadrão Suicida é confirmado em novo spin-off de Yellowstone

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator australiano Jai Courtney entrou para o elenco de The Dutton Ranch, título provisório do próximo spin-off de Yellowstone. Segundo informações da revista Variety, ele interpretará Rob Will, um capataz descrito como “imponente e imprevisível”. Courtney é conhecido por papéis em filmes como Esquadrão Suicida, Divergente, O Exterminador do Futuro: Gênesis e Duro de Matar: Um Bom Dia para Morrer.

Diferente de 1883 e 1923, que exploraram o passado da família Dutton, The Dutton Ranch se aproxima de uma continuação direta de Yellowstone. A trama seguirá os acontecimentos após a última temporada da série original, com foco em Rip (Cole Hauser) e Beth (Kelly Reilly), descendentes de John Dutton (Kevin Costner).

O nome The Dutton Ranch é apenas um título de trabalho e poderá ser alterado antes da estreia oficial. A produção ainda não tem data definida para chegar às telas.

Em Yellowstone, John Dutton e sua família enfrentam constantes ameaças para proteger o rancho, disputando territórios com outros fazendeiros, reservas indígenas e um parque nacional. A série original e seus spin-offs 1883 e 1923 estão disponíveis no Paramount+, enquanto a Netflix oferece as quatro primeiras temporadas de Yellowstone.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br