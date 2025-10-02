fechar
Séries | Notícia

Séries que retratam diferentes décadas com detalhes impressionantes

São produções que transformam o tempo em protagonista, reconstruindo costumes, músicas, linguagem e até gestos que marcaram gerações

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/10/2025 às 16:40
Mad Men é uma série premiada que acontece na Nova Iorque dos anos 60 e mostra a realidade de uma agência de publicidade
Mad Men é uma série premiada que acontece na Nova Iorque dos anos 60 e mostra a realidade de uma agência de publicidade - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Recriar o passado na televisão não é tarefa simples.

Mais do que figurinos e cenários de época, algumas séries conseguem transportar o espectador para outras décadas com tanta fidelidade que é possível sentir a atmosfera cultural, social e até política de cada período.

São produções que transformam o tempo em protagonista, reconstruindo costumes, músicas, linguagem e até gestos que marcaram gerações.

Confira séries que retratam diferentes décadas com detalhes impressionantes:

1. Mad Men (2007–2015)

Onde assistir: Prime Video

Ambientada nos anos 1960, a série mergulha no universo da publicidade em Nova York, com figurinos impecáveis, cenários sofisticados e diálogos que refletem as tensões sociais da época.

É quase um portal para os anos dourados da Madison Avenue.

2. Stranger Things (2016–presente)

Onde assistir: Netflix

Mais do que uma trama de ficção científica e terror, a série é um mergulho na cultura pop dos anos 1980.

De músicas a jogos de fliperama, passando por roupas e referências cinematográficas, cada detalhe reforça a nostalgia.

3. The Crown (2016–presente)

Onde assistir: Netflix

A trajetória da Rainha Elizabeth II é mostrada ao longo das décadas, com reconstruções meticulosas de figurinos, cenários palacianos e até eventos históricos reais.

É um exemplo de como o drama histórico pode equilibrar realidade e espetáculo.

4. Pose (2018–2021)

Onde assistir: Star+

A série recria com precisão a cena ballroom nova-iorquina dos anos 1980 e início dos anos 1990, explorando moda, música, HIV/AIDS e a luta da comunidade LGBTQIA+.

Um retrato emocionante e esteticamente poderoso de uma época.

5. The Americans (2013–2018)

Onde assistir: Prime Video

Nos anos 1980 da Guerra Fria, dois espiões soviéticos vivem infiltrados nos Estados Unidos.

A série reconstrói com riqueza de detalhes a atmosfera política, social e estética da década, além de explorar dilemas pessoais e ideológicos.

6. Derry Girls (2018–2022)

Onde assistir: Netflix

Com humor e afeto, a produção mostra a vida de adolescentes na Irlanda do Norte dos anos 1990, em meio a conflitos políticos e mudanças culturais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A ambientação musical e visual é um convite direto a essa década.

Leia também

Peaky Blinders terá duas séries derivadas na Netflix e BBC; tramas vão acompanhar nova geração dos Shelby
netflix

Peaky Blinders terá duas séries derivadas na Netflix e BBC; tramas vão acompanhar nova geração dos Shelby
As produções que usam a gastronomia como metáfora de vida
entretenimento

As produções que usam a gastronomia como metáfora de vida

Compartilhe

Tags