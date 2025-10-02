Séries que retratam diferentes décadas com detalhes impressionantes
São produções que transformam o tempo em protagonista, reconstruindo costumes, músicas, linguagem e até gestos que marcaram gerações
Recriar o passado na televisão não é tarefa simples.
Mais do que figurinos e cenários de época, algumas séries conseguem transportar o espectador para outras décadas com tanta fidelidade que é possível sentir a atmosfera cultural, social e até política de cada período.
Confira séries que retratam diferentes décadas com detalhes impressionantes:
1. Mad Men (2007–2015)
Onde assistir: Prime Video
Ambientada nos anos 1960, a série mergulha no universo da publicidade em Nova York, com figurinos impecáveis, cenários sofisticados e diálogos que refletem as tensões sociais da época.
É quase um portal para os anos dourados da Madison Avenue.
2. Stranger Things (2016–presente)
Onde assistir: Netflix
Mais do que uma trama de ficção científica e terror, a série é um mergulho na cultura pop dos anos 1980.
De músicas a jogos de fliperama, passando por roupas e referências cinematográficas, cada detalhe reforça a nostalgia.
3. The Crown (2016–presente)
Onde assistir: Netflix
A trajetória da Rainha Elizabeth II é mostrada ao longo das décadas, com reconstruções meticulosas de figurinos, cenários palacianos e até eventos históricos reais.
É um exemplo de como o drama histórico pode equilibrar realidade e espetáculo.
4. Pose (2018–2021)
Onde assistir: Star+
A série recria com precisão a cena ballroom nova-iorquina dos anos 1980 e início dos anos 1990, explorando moda, música, HIV/AIDS e a luta da comunidade LGBTQIA+.
Um retrato emocionante e esteticamente poderoso de uma época.
5. The Americans (2013–2018)
Onde assistir: Prime Video
Nos anos 1980 da Guerra Fria, dois espiões soviéticos vivem infiltrados nos Estados Unidos.
A série reconstrói com riqueza de detalhes a atmosfera política, social e estética da década, além de explorar dilemas pessoais e ideológicos.
6. Derry Girls (2018–2022)
Onde assistir: Netflix
Com humor e afeto, a produção mostra a vida de adolescentes na Irlanda do Norte dos anos 1990, em meio a conflitos políticos e mudanças culturais.
A ambientação musical e visual é um convite direto a essa década.