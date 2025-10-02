Produtor de The Pitt adianta detalhes sobre a 2ª temporada da série
Mesmo com estreia marcada apenas para janeiro de 2026, a segunda temporada de The Pitt já começou a movimentar os bastidores. Em entrevista à Variety, o produtor executivo John Wells compartilhou alguns detalhes sobre os novos episódios e adiantou que mudanças na política de saúde dos Estados Unidos devem ter reflexos diretos na trama.
Com a recente volta de Donald Trump à presidência, medidas envolvendo o sistema público de saúde americano, como o Medicaid, passaram a preocupar a equipe criativa da série. “É difícil porque queremos por a série de volta ao ar já em janeiro, então não temos como fazer nada especificamente muito contemporâneo. Se há mudanças significativas no Medicaid (o sistema de saúde dos EUA), isso terá um grande impacto e saberemos antes de começar as filmagens”, disse o produtor.
“Nós lidamos com muitas, muitas pessoas que estão na área da saúde e trabalham como conselheiros. Nós vamos ouvi-los imediatamente sobre as implicações“, explicou.
Para garantir precisão nas histórias, a produção segue em contato com profissionais da saúde que atuam como consultores do roteiro. “Não queremos palpitar. Eu acho que haverá muitos processos judiciais e não queremos nos precipitar e acabar contando histórias sobre coisas que não acontecem de fato. Nosso sistema político atual é um trem em alta velocidade, mas é uma preocupação real”, concluiu.
Criada com uma pegada intensa e realista, The Pitt acompanha os dramas e decisões críticas dentro de uma sala de emergência em Pittsburgh. A primeira temporada se destacou pelo formato original: 15 episódios narrados em tempo real, cada um representando uma hora consecutiva no hospital.
Além de protagonizar, Noah Wyle também assinou dois roteiros. Ele retorna na nova temporada, ao lado de nomes como Tracy Ifeachor, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Supriya Ganesh, Isa Briones e Gerran Howell.
Enquanto os novos episódios não chegam, a primeira temporada completa segue disponível no catálogo da Max.