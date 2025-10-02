Matt Damon protagoniza drama sobre paternidade e justiça
Stillwater: Em Busca da Verdade (2021), dirigido por Tom McCarthy, é um drama que acompanha Bill Baker (Matt Damon), um operário de uma plataforma petrolífera em Oklahoma. Após anos de afastamento, ele viaja para Marselha para visitar sua filha, Allison (Abigail Breslin), que está presa por um assassinato que afirma não ter cometido. Diante das barreiras linguísticas e culturais, Bill decide permanecer na França e lutar para provar a inocência da filha.
O filme explora temas como paternidade, redenção e os desafios enfrentados por um homem comum em busca da verdade.
A narrativa destaca a jornada pessoal de Bill, que, ao se envolver na cultura local e formar uma amizade com uma mulher francesa, começa a confrontar suas próprias limitações e preconceitos. A direção de McCarthy, conhecido por seu trabalho em Spotlight, traz uma abordagem realista e sensível à história.
Com uma duração de 2h13min, Stillwater: Em Busca da Verdade oferece uma reflexão profunda sobre a complexidade das relações humanas e a busca incessante por justiça. Disponível no Prime Video, o filme é uma opção recomendada para aqueles que apreciam dramas intensos e emocionalmente envolventes.
