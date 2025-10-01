Lançamentos de séries e filmes do Prime Video em Outubro de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

- Reprodução / Internet

A Amazon anunciou as novidades do Prime Video em outubro, com forte presença nacional em títulos como Lua Vermelha: Nova Geração, O Arquiteto e Terra Forte. Entre as estreias internacionais, destaca-se Bailarina, spinoff de John Wick com Ana de Armas, além de diversas outras produções que chegam ao catálogo ao longo do mês.

O Arquiteto – Já disponível

Play Dirty – 1 de outubro

Jurassic World: Recomeço ( Para comprar ) – 2 de outubro

) – 2 de outubro Zoomers – 3 de outubro

Freakier Friday ( Para comprar ) – 7 de outubro

) – 7 de outubro Maintenance Required – 8 de outubro

Bailarina – 10 de outubro

Culpa Nossa – 16 de outubro

Anjos do Deserto – 17 de outubro

Terra Forte – 20 de outubro

Lazarus – 22 de outubro

A Colecionadora – 24 de outubro

Terrifier 3 – 24 de outubro

NBA na Prime Video (Primeiro jogo) – 25 de outubro

Hazbin Hotel T2 – 29 de outubro

Hedda – 29 de outubro

Os Mauzões 2 ( Para comprar ) – 30 de outubro

) – 30 de outubro Dime Tu Nombre – 31 de outubro

Lua Vermelha: Nova Geração – 31 de outubro

Tremembé – 31 de outubro

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br