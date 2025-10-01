Observatório da Tv | Notícia
Lançamentos de séries e filmes do Prime Video em Outubro de 2025
A Amazon anunciou as novidades do Prime Video em outubro, com forte presença nacional em títulos como Lua Vermelha: Nova Geração, O Arquiteto e Terra Forte. Entre as estreias internacionais, destaca-se Bailarina, spinoff de John Wick com Ana de Armas, além de diversas outras produções que chegam ao catálogo ao longo do mês.
- O Arquiteto – Já disponível
- Play Dirty – 1 de outubro
- Jurassic World: Recomeço (Para comprar) – 2 de outubro
- Zoomers – 3 de outubro
- Freakier Friday (Para comprar) – 7 de outubro
- Maintenance Required – 8 de outubro
- Bailarina – 10 de outubro
- Culpa Nossa – 16 de outubro
- Anjos do Deserto – 17 de outubro
- Terra Forte – 20 de outubro
- Lazarus – 22 de outubro
- A Colecionadora – 24 de outubro
- Terrifier 3 – 24 de outubro
- NBA na Prime Video (Primeiro jogo) – 25 de outubro
- Hazbin Hotel T2 – 29 de outubro
- Hedda – 29 de outubro
- Os Mauzões 2 (Para comprar) – 30 de outubro
- Dime Tu Nombre – 31 de outubro
- Lua Vermelha: Nova Geração – 31 de outubro
- Tremembé – 31 de outubro
