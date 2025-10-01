fechar
Observatório da Tv | Notícia

Lançamentos de séries e filmes do Prime Video em Outubro de 2025

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/10/2025 às 18:14

Clique aqui e escute a matéria

- Reprodução / Internet

A Amazon anunciou as novidades do Prime Video em outubro, com forte presença nacional em títulos como Lua Vermelha: Nova Geração, O Arquiteto e Terra Forte. Entre as estreias internacionais, destaca-se Bailarina, spinoff de John Wick com Ana de Armas, além de diversas outras produções que chegam ao catálogo ao longo do mês.

  • O Arquiteto – Já disponível
  • Play Dirty – 1 de outubro
  • Jurassic World: Recomeço (Para comprar) – 2 de outubro
  • Zoomers – 3 de outubro
  • Freakier Friday (Para comprar) – 7 de outubro
  • Maintenance Required – 8 de outubro
  • Bailarina – 10 de outubro
  • Culpa Nossa – 16 de outubro
  • Anjos do Deserto – 17 de outubro
  • Terra Forte – 20 de outubro
  • Lazarus – 22 de outubro
  • A Colecionadora – 24 de outubro
  • Terrifier 3 – 24 de outubro
  • NBA na Prime Video (Primeiro jogo) – 25 de outubro
  • Hazbin Hotel T2 – 29 de outubro
  • Hedda – 29 de outubro
  • Os Mauzões 2 (Para comprar) – 30 de outubro
  • Dime Tu Nombre – 31 de outubro
  • Lua Vermelha: Nova Geração – 31 de outubro
  • Tremembé – 31 de outubro

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sem Instruções: comédia romântica surpreendente no Prime Video
Prime Video

Sem Instruções: comédia romântica surpreendente no Prime Video
Melhor Morrer: Uma noite de tensão e mistério no caminhão
Prime Video

Melhor Morrer: Uma noite de tensão e mistério no caminhão

Compartilhe

Tags