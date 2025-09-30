Sem Instruções: comédia romântica surpreendente no Prime Video
O filme Sem Instruções (2024), disponível no Prime Video, é uma comédia romântica que mistura humor e emoção ao explorar a inesperada paternidade de Leo, um solteirão mulherengo que vive nas Ilhas Canárias. Sua vida vira de cabeça para baixo quando Julia, uma antiga paixão, deixa um bebê de poucos meses em sua porta e desaparece na manhã seguinte. Sem saber como cuidar da criança, Leo enfrenta desafios diários enquanto tenta conciliar sua vida pessoal com a responsabilidade repentina.
Dirigido por Marina Seresesky, o filme tem uma duração de 1h39min e é uma adaptação do filme espanhol Sin Instrucciones. A trama aborda temas como paternidade inesperada, amadurecimento e as surpresas que a vida pode trazer.
A performance de Leo, interpretado por um ator carismático, é central para o desenvolvimento da história, proporcionando momentos de humor e reflexão. A narrativa é envolvente, equilibrando momentos cômicos com situações emocionantes que capturam a essência da experiência humana.
Sem Instruções é uma opção para os assinantes do Prime Video que buscam uma história leve e tocante, com personagens autênticos e uma trama que celebra os imprevistos da vida.
