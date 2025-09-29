Filme reflete sobre a era digital e suas consequências nas relações humanas
Clique aqui e escute a matéria
Homens, Mulheres e Filhos (Men, Women & Children) é um drama de 2014 dirigido por Jason Reitman, baseado no romance de Chad Kultgen. O filme explora como a internet e as redes sociais influenciam as interações e comportamentos de adolescentes e adultos, afetando suas relações familiares e pessoais. Estrelado por Ansel Elgort, Jennifer Garner e Adam Sandler, o elenco também conta com Emma Thompson, que atua como narradora.
A narrativa acompanha diversas histórias entrelaçadas: um adolescente viciado em jogos online, uma garota que busca atenção através de seu corpo, pais que enfrentam crises conjugais e mães com diferentes abordagens na criação dos filhos. Esses enredos ilustram como a busca por validação e a desconexão emocional podem ser exacerbadas pelo uso excessivo da tecnologia.
Com uma abordagem crítica, o filme examina temas como anorexia, vícios digitais, infidelidade virtual e a pressão por popularidade online. A direção de Reitman utiliza recursos visuais, como sobreposições de mensagens de texto e buscas na internet, para representar a onipresença da tecnologia na vida cotidiana.
Disponível no Prime Video, Homens, Mulheres e Filhos oferece uma reflexão sobre os desafios das relações humanas na era digital.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br