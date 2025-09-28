Visões de um Crime: Mistério e perseguição nas ruas de Nova York
Lançado em 2001, Visões de um Crime (título original: The Caveman’s Valentine) é um drama policial dirigido por Kasi Lemmons, estrelado por Samuel L. Jackson. O filme acompanha Romulus Ledbetter, um talentoso pianista clássico que, após uma série de eventos pessoais, se vê vivendo nas ruas de Nova York. Ele começa a investigar a morte de um jovem sem-teto, acreditando que o caso está ligado a uma conspiração maior.
A narrativa se desenrola em meio ao ambiente urbano de Nova York, explorando temas como a marginalização social, a saúde mental e a busca por justiça.
Romulus, com seu olhar aguçado e habilidades dedutivas, se torna uma figura improvável de detetive, desafiando as expectativas e mostrando que a verdade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados.
O filme recebeu críticas mistas, com destaque para a performance de Jackson, que traz profundidade e complexidade ao seu personagem. Embora não tenha sido um grande sucesso de bilheteira, Visões de um Crime é uma obra que oferece uma reflexão sobre a sociedade e a luta individual contra as adversidades.
