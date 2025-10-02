HBO divulga novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada com Marjorie Estiano no papel principal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A HBO divulgou nesta quarta-feira (1º) o novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, série que estreia no dia 13 de novembro no serviço de streaming. Estrelada por Marjorie Estiano, a produção tem seis episódios e é inspirada no podcast Praia dos Ossos, que reconta a trajetória da socialite mineira e o impacto do crime que marcou o Brasil nos anos 1970.

A trama mostra a luta de Ângela por viver de acordo com suas próprias escolhas, desde a decisão de se separar de seu primeiro marido até o desfecho trágico, quando foi assassinada com quatro tiros pelo último companheiro, que também não aceitou sua liberdade.

O elenco reúne grandes nomes, como Emílio Dantas, Antônio Fagundes, Thiago Lacerda e Joaquim Lopes, além de Renata Gaspar, Thelmo Fernandes, Daniela Galli, Yara de Novaes, Priscila Steinman e muitos outros.

Com uma narrativa que mistura drama e denúncia, a série promete revisitar um caso emblemático de violência de gênero, jogando luz sobre a trajetória de uma mulher que ousou desafiar padrões em uma época em que a independência feminina ainda era vista como uma afronta.