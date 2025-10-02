fechar
Observatório da Tv | Notícia

HBO divulga novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada com Marjorie Estiano no papel principal

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 7:09
HBO divulga novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada com Marjorie Estiano no papel principal
HBO divulga novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada com Marjorie Estiano no papel principal - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A HBO divulgou nesta quarta-feira (1º) o novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, série que estreia no dia 13 de novembro no serviço de streaming. Estrelada por Marjorie Estiano, a produção tem seis episódios e é inspirada no podcast Praia dos Ossos, que reconta a trajetória da socialite mineira e o impacto do crime que marcou o Brasil nos anos 1970.

A trama mostra a luta de Ângela por viver de acordo com suas próprias escolhas, desde a decisão de se separar de seu primeiro marido até o desfecho trágico, quando foi assassinada com quatro tiros pelo último companheiro, que também não aceitou sua liberdade.

O elenco reúne grandes nomes, como Emílio Dantas, Antônio Fagundes, Thiago Lacerda e Joaquim Lopes, além de Renata Gaspar, Thelmo Fernandes, Daniela Galli, Yara de Novaes, Priscila Steinman e muitos outros.

Com uma narrativa que mistura drama e denúncia, a série promete revisitar um caso emblemático de violência de gênero, jogando luz sobre a trajetória de uma mulher que ousou desafiar padrões em uma época em que a independência feminina ainda era vista como uma afronta.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Lançamentos imperdíveis: 4 séries para assistir na HBO Max em outubro
HBO Max

Lançamentos imperdíveis: 4 séries para assistir na HBO Max em outubro
As produções que usam a gastronomia como metáfora de vida
entretenimento

As produções que usam a gastronomia como metáfora de vida

Compartilhe

Tags