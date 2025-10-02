HBO divulga novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada com Marjorie Estiano no papel principal
A HBO divulgou nesta quarta-feira (1º) o novo trailer de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, série que estreia no dia 13 de novembro no serviço de streaming. Estrelada por Marjorie Estiano, a produção tem seis episódios e é inspirada no podcast Praia dos Ossos, que reconta a trajetória da socialite mineira e o impacto do crime que marcou o Brasil nos anos 1970.
A trama mostra a luta de Ângela por viver de acordo com suas próprias escolhas, desde a decisão de se separar de seu primeiro marido até o desfecho trágico, quando foi assassinada com quatro tiros pelo último companheiro, que também não aceitou sua liberdade.
O elenco reúne grandes nomes, como Emílio Dantas, Antônio Fagundes, Thiago Lacerda e Joaquim Lopes, além de Renata Gaspar, Thelmo Fernandes, Daniela Galli, Yara de Novaes, Priscila Steinman e muitos outros.
Com uma narrativa que mistura drama e denúncia, a série promete revisitar um caso emblemático de violência de gênero, jogando luz sobre a trajetória de uma mulher que ousou desafiar padrões em uma época em que a independência feminina ainda era vista como uma afronta.