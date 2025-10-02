fechar
Lançamentos imperdíveis: 4 séries para assistir na HBO Max em outubro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 7:08
Lançamentos imperdíveis: 4 séries para assistir na HBO Max em outubro
Lançamentos imperdíveis: 4 séries para assistir na HBO Max em outubro

Outubro chega recheado de novidades no catálogo da HBO Max, com produções que vão do suspense psicológico ao terror clássico, sem deixar de lado as histórias latino-americanas que conquistam cada vez mais espaço no streaming. Para quem gosta de maratonar, o mês traz títulos originais e continuações de sucesso que prometem prender a atenção do público. Confira a lista:

1. IT: Bem-vindos a Derry – estreia em 26 de outubro

Baseada no universo de Stephen King, a série expande os acontecimentos dos filmes IT: A Coisa e IT: Capítulo Dois. Ambientada em 1962, a trama se passa 27 anos antes da primeira história e mergulha nas origens do terror em Derry, com a volta de Bill Skarsgård no papel que marcou sua carreira.

2. A Cadeira – estreia em 12 de outubro

Misturando humor ácido e mistério, a produção acompanha William Ronald Trosper (Tim Robinson), um homem que, após um incidente no trabalho, acaba envolvido em uma conspiração de grandes proporções. O elenco conta ainda com Lake Bell e Sophia Lillis, em uma trama que promete reviravoltas instigantes.

3. Clube Spelunca – estreia em 17 de outubro

Produção original latino-americana, a série traz a história de Digão (Eddy Jr.), um jovem que sonha em transformar o antigo clube de sua família em um espaço moderno e vibrante na Zona Leste de São Paulo. Entre dificuldades e muito humor, ele envolve toda a família nessa empreitada, em um enredo repleto de representatividade e carisma.

4. VGLY – temporada 2, estreia em 9 de outubro

Depois de um final eletrizante, a série mexicana retorna com mais música e drama. O protagonista Vgly (Benny Emmanuel) enfrenta as marcas físicas e emocionais de um ataque, enquanto tenta reencontrar sua essência na música. A trama acompanha jovens de Guerrero em sua luta por espaço na cena urbana, explorando identidade, lealdade e ambição.

