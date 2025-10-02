Bella Thorne e Benjamin Mascolo estrelam drama romântico no Prime Video
A Vida É Agora (2021), dirigido por Elisa Amoruso, é um drama romântico italiano que narra a história de Vivien (Bella Thorne), uma estudante de física apaixonada pela ciência, e Roy (Benjamin Mascolo), um jovem nadador que busca uma bolsa de estudos para a universidade. Apesar de suas diferenças, os dois se conhecem e desenvolvem uma conexão profunda. A trama se intensifica quando um acidente inesperado altera o curso de suas vidas, forçando-os a confrontar seus medos e inseguranças.
O filme explora temas como o destino, as escolhas da juventude e o impacto de eventos inesperados na formação do caráter e das relações.
A direção de Amoruso busca equilibrar momentos de tensão emocional com cenas de introspecção, proporcionando ao público uma reflexão sobre a efemeridade da vida e a importância de viver o presente.
Com uma duração de 1h48min, A Vida É Agora oferece uma narrativa envolvente que combina elementos de romance e drama juvenil. Disponível no Prime Video, o filme é uma opção para aqueles que apreciam histórias que abordam os dilemas e desafios da juventude contemporânea.
