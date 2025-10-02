fechar
Observatório da Tv | Notícia

Bella Thorne e Benjamin Mascolo estrelam drama romântico no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 19:18
Bella Thorne e Benjamin Mascolo estrelam drama romântico no Prime Video
Bella Thorne e Benjamin Mascolo estrelam drama romântico no Prime Video - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Vida É Agora (2021), dirigido por Elisa Amoruso, é um drama romântico italiano que narra a história de Vivien (Bella Thorne), uma estudante de física apaixonada pela ciência, e Roy (Benjamin Mascolo), um jovem nadador que busca uma bolsa de estudos para a universidade. Apesar de suas diferenças, os dois se conhecem e desenvolvem uma conexão profunda. A trama se intensifica quando um acidente inesperado altera o curso de suas vidas, forçando-os a confrontar seus medos e inseguranças.

O filme explora temas como o destino, as escolhas da juventude e o impacto de eventos inesperados na formação do caráter e das relações.

A direção de Amoruso busca equilibrar momentos de tensão emocional com cenas de introspecção, proporcionando ao público uma reflexão sobre a efemeridade da vida e a importância de viver o presente.

Com uma duração de 1h48min, A Vida É Agora oferece uma narrativa envolvente que combina elementos de romance e drama juvenil. Disponível no Prime Video, o filme é uma opção para aqueles que apreciam histórias que abordam os dilemas e desafios da juventude contemporânea.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Life is Strange vai virar série live-action no Prime Video
Life is Strange

Life is Strange vai virar série live-action no Prime Video
Matt Damon protagoniza drama sobre paternidade e justiça
Prime Video

Matt Damon protagoniza drama sobre paternidade e justiça

Compartilhe

Tags