Globo aposta todas as fichas em novela ‘moderninha’ e chama Gustavo Mioto
Com o objetivo de se modernizar e dar um novo fôlego ao formato, a Globo vai apostar tudo em novelas curtas, em suas diversas plataformas, como TikTok e Instagram. Nos bastidores, está sendo intitulado de “microdramas”.
As tramas, conhecidas por serem exibidas de forma gratuita nas redes, na Globo, serão um pouco diferentes: terão conteúdos tanto gratuitos, como pagos, em sua plataforma de streaming Globoplay, com apenas alguns capítulos gratuitos.
O caso mais inusitado é a presença do cantor sertanejo Gustavo Mioto nessas produções. Ele está confirmado no elenco de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, com apenas 50 episódios e com apenas dois minutos. Basicamente, a trama vai contar a história de amor de Cindy (Maya Aniceto), que é uma cantora, mas vive o drama de ser mãe solo. O cantor será Diego, milionário que se passa por pobre para ter a atenção da sua amada.
Para esta obra, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, vai ter sete episódios que serão disponibilizados gratuitamente no Globoplay. Os outros somente para assinantes.
