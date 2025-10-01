Globo aposta todas as fichas em novela ‘moderninha’ e chama Gustavo Mioto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o objetivo de se modernizar e dar um novo fôlego ao formato, a Globo vai apostar tudo em novelas curtas, em suas diversas plataformas, como TikTok e Instagram. Nos bastidores, está sendo intitulado de “microdramas”.

As tramas, conhecidas por serem exibidas de forma gratuita nas redes, na Globo, serão um pouco diferentes: terão conteúdos tanto gratuitos, como pagos, em sua plataforma de streaming Globoplay, com apenas alguns capítulos gratuitos.

O caso mais inusitado é a presença do cantor sertanejo Gustavo Mioto nessas produções. Ele está confirmado no elenco de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, com apenas 50 episódios e com apenas dois minutos. Basicamente, a trama vai contar a história de amor de Cindy (Maya Aniceto), que é uma cantora, mas vive o drama de ser mãe solo. O cantor será Diego, milionário que se passa por pobre para ter a atenção da sua amada.

Para esta obra, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, vai ter sete episódios que serão disponibilizados gratuitamente no Globoplay. Os outros somente para assinantes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br