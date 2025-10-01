Comédia dramática argentina da Netflix explora laços familiares e paternidade inesperada
Vamos Consertar o Mundo (Hoy se arregla el mundo) é uma comédia dramática argentina lançada em 2022 na Netflix, dirigida por Ariel Winograd. A trama acompanha David Samarás, interpretado por Leonardo Sbaraglia, produtor de um popular talk show onde pessoas comuns resolvem conflitos.
Sua vida vira de cabeça para baixo quando descobre que Benito, seu filho de 9 anos, pode não ser seu filho biológico. Essa revelação os leva a uma jornada em busca do verdadeiro pai do garoto.
O filme destaca-se por sua abordagem sensível e bem-humorada dos desafios familiares e da paternidade. A narrativa equilibra momentos de comédia com cenas emocionais, proporcionando uma reflexão sobre o que define uma família. A atuação de Sbaraglia é elogiada por sua profundidade e empatia, enquanto Benjamín Otero, no papel de Benito, traz uma performance cativante e genuína.
Disponível na Netflix, Vamos Consertar o Mundo oferece uma história envolvente que ressoa com espectadores que buscam filmes que exploram as complexidades dos relacionamentos familiares e a importância dos laços afetivos.
