A emocionante jornada de um ex-boxeador que encontrou propósito no sacerdócio na Netflix
Luta pela Fé: A História do Padre Stu é um drama biográfico baseado na vida real de Stuart Long, estrelado por Mark Wahlberg, que também atuou como produtor do filme. A trama acompanha a trajetória de Stuart, um ex-boxeador que, após uma lesão que encerra sua carreira esportiva, se muda para Los Angeles com o sonho de se tornar ator.
No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando conhece Carmen, uma professora católica, e começa a frequentar a igreja para impressioná-la. Após um grave acidente de moto, Stuart passa a refletir sobre sua vida e decide seguir a vocação religiosa, tornando-se sacerdote católico.
O filme destaca temas como fé, redenção e transformação pessoal. A narrativa é construída com sensibilidade, evitando clichês comuns em produções com temática religiosa. A atuação de Wahlberg é elogiada por sua profundidade emocional, e o elenco de apoio, incluindo Mel Gibson e Jacki Weaver, contribui para a riqueza da história.
Disponível na Netflix, Luta pela Fé oferece aos espectadores uma reflexão sobre a busca por propósito e a capacidade humana de mudança, mesmo diante de adversidades.
