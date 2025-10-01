Os Donos do Jogo: Netflix revela trailer eletrizante de série sobre o jogo do bicho no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Uma nova guerra pelo poder do crime carioca chega à Netflix com Os Donos do Jogo, cuja estreia está marcada para 29 de outubro. O primeiro trailer, divulgado nesta terça-feira (30), mostra um universo de luxo, ambição e violência, onde cada movimento pode decidir o destino das famílias que dominam o jogo do bicho.

A série acompanha Profeta (André Lamoglia), um jovem determinado a ocupar o topo da contravenção carioca. Seu caminho é marcado por confrontos intensos com famílias poderosas, em uma escalada de tensão que transforma a guerra fria inicial em um embate explosivo.

Produzida pela Paranoïd, a série traz um “carioquês” autêntico e um elenco de peso, com nomes como Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. A direção é assinada por Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani, enquanto o roteiro é de Bernardo Barcellos, que também assina a criação junto com Dhalia e Bruno Passeri.

Ambientada nos cenários icônicos e contrastantes do Rio de Janeiro, Os Donos do Jogo promete explorar o lado mais perigoso e fascinante da cidade, mantendo o público preso do início ao fim. Fãs do documentário Vale o Escrito – A Guerra do Jogo do Bicho, disponível no Globoplay, terão uma experiência ainda mais completa ao assistir à série.