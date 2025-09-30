Até o Último Samurai: nova série da Netflix que estreia em novembro combina elementos de Xógum e Round 6
A Netflix promete elevar o nível das produções japonesas com a estreia de Até o Último Samurai, uma série eletrizante que combina a intensidade de Xógum com a dinâmica mortal de Round 6. Com estreia marcada para novembro de 2025, a produção trará um enredo repleto de batalhas ferozes, estratégia e a luta pela sobrevivência em meio ao fim da era dos samurais.
O público pode esperar uma interpretação envolvente de grandes talentos japoneses. Junichi Okada, além de dar vida ao protagonista Shujiro Saga, também assina como coreógrafo de ação e produtor da série. Ao seu lado, Riho Yoshioka interpreta Shino, sua esposa, e Yumia Fujisaki será Futaba Katsuki, uma jovem envolvida no caos do torneio.
Os aliados de Shujiro incluem Iroha Kinugasa (Kaya Kiyohara), Shikura Adashino (Taichi Saotome) e Sansuke Gion (Yuya Endo). Outros personagens notáveis são Kyojin Tsuge, ex-ninja do clã Iga (Masahiro Higashide), Kocha Kamuy, um arqueiro Ainu (Shota Sometani), e Ukyo Kikuomi, um nobre espadachim (Hiroshi Tamaki).
O elenco ainda conta com Takayuki Yamada como Jinbe Ando, um policial de Quioto; Jyo Kairi como Shinjiro Sayama, um jovem endividado; Wataru Ichinose no papel do imponente Raizo Tachibana; e Hideaki Ito como Bukotsu Kanjiya, uma figura do passado de Shujiro. O torneio mortal será orquestrado por Sakura (Yasushi Fuchikami) e Enju (Kazunari Ninomiya), responsáveis por conduzir os guerreiros ao desafio supremo.
A história
Baseada no premiado romance Ikusagami, de Shogo Imamura, a trama se passa no final do século XIX, no Período Meiji, uma época de transição onde os samurais enfrentam o declínio de sua era. No Templo Tenryuji, em Quioto, 292 guerreiros habilidosos se reúnem à noite para participar de um torneio brutal, com a promessa de um prêmio milionário: 100 bilhões de ienes.
A mecânica do jogo é simples, mas letal: cada guerreiro recebe um amuleto e precisa coletar o maior número possível para chegar até Tóquio como vencedor. Para Shujiro Saga, esta competição não é apenas sobre dinheiro — é a única chance de salvar sua família. Enfrentando inimigos implacáveis e adaptando-se a diversos estilos de combate, ele precisará lutar com todas as suas forças para sobreviver.
Com cenas de ação coreografadas por Junichi Okada, Até o Último Samurai promete um espetáculo visual e narrativo. A prévia já divulgada mostra Shujiro preparado para o combate no Templo Tenryuji, indicando que os confrontos serão intensos e estratégicos.
A produção marca um momento importante para as séries japonesas, misturando elementos históricos com um formato inovador de competição mortal. Se você gostou da tensão de Round 6 e da grandiosidade de Xógum, prepare-se para um battle royale de samurais como nunca visto antes. Até o Último Samurai estreia em novembro, exclusivamente na Netflix.
