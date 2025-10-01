5ª temporada de The Chosen entra para o Guinness Book com recorde impressionante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 5ª temporada de The Chosen: Os Escolhidos alcançou um marco histórico ao ser traduzida para mais de 50 línguas, garantindo à série um lugar no Guinness Book of World Records como a temporada de streaming mais traduzida da história. A novidade acompanha o lançamento da série no aplicativo oficial, que permite aos fãs assistirem gratuitamente, com 36 dublagens e legendas em 50 idiomas.

Segundo Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, responsável pelo financiamento da tradução, esse é apenas o começo da ambiciosa missão da equipe. A meta é tornar The Chosen acessível em 600 idiomas, alcançando 95% da população mundial. Kennedy destacou o esforço necessário para o recorde e reforçou a missão da série: tornar a história de Jesus acessível a todos de forma autêntica.

A quinta temporada retrata a jornada de Jesus (Jonathan Roumie) do triunfo à traição, mostrando seus últimos dias e confrontos com líderes religiosos e mercadores corruptos. A narrativa acompanha a Última Ceia e o acordo de Judas, explorando temas de fé, poder e sacrifício que marcaram a história da humanidade.

No Brasil, The Chosen está disponível no Prime Video, Globoplay, Apple TV+ e, em exibições especiais, nos cinemas de dois em dois episódios. A produção é financiada por doações de fãs e acompanha a vida de Jesus pelos olhos de seus discípulos, ambientada na opressão romana do século I.