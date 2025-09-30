fechar
VGLY volta à HBO Max em outubro com novos episódios e muita emoção

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 20:32
VGLY volta à HBO Max em outubro com novos episódios e muita emoção
VGLY volta à HBO Max em outubro com novos episódios e muita emoção - Observatório da TV

Após um final eletrizante na primeira temporada, VGLY está de volta à HBO Max. A série Max Original, produzida pelo Exile Studio, estreia sua segunda temporada na quinta-feira, 9 de outubro, trazendo dez novos episódios cheios de música, emoção e dilemas intensos.

O trailer oficial já antecipou parte do que vem por aí. Depois de sobreviver a um atentado, Vgly (Benny Emmanuel) desperta em um hospital ao lado da crew, marcado por cicatrizes físicas e emocionais. Determinado a reencontrar seu caminho, ele retorna ao estúdio, disposto a transformar sua dor em propósito.

Ambientada na Colonia Guerrero, na Cidade do México, a trama segue um grupo de jovens que busca espaço no cenário urbano por meio da música. A produção se destacou em 2023 como o conteúdo original latino-americano mais assistido da plataforma e agora amplia horizontes com novos personagens, histórias diversificadas e uma abordagem ainda mais profunda sobre juventude, identidade e lealdade.

O elenco traz de volta nomes como Benny Emmanuel, Juan Daniel García Treviño, Alex Lago, Sasha González, Jesica Vite, entre outros, além da chegada de novos rostos e participações especiais, incluindo Gera Mx. A direção e a equipe criativa reforçam a autenticidade da série, que combina narrativa envolvente, estética urbana e uma trilha sonora de peso.

Os episódios serão lançados semanalmente às quintas-feiras, de 9 de outubro a 11 de dezembro, mantendo o público conectado ao ritmo intenso dessa história de sonhos, ambição e superação.

