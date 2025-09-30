VGLY volta à HBO Max em outubro com novos episódios e muita emoção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Após um final eletrizante na primeira temporada, VGLY está de volta à HBO Max. A série Max Original, produzida pelo Exile Studio, estreia sua segunda temporada na quinta-feira, 9 de outubro, trazendo dez novos episódios cheios de música, emoção e dilemas intensos.

O trailer oficial já antecipou parte do que vem por aí. Depois de sobreviver a um atentado, Vgly (Benny Emmanuel) desperta em um hospital ao lado da crew, marcado por cicatrizes físicas e emocionais. Determinado a reencontrar seu caminho, ele retorna ao estúdio, disposto a transformar sua dor em propósito.

Ambientada na Colonia Guerrero, na Cidade do México, a trama segue um grupo de jovens que busca espaço no cenário urbano por meio da música. A produção se destacou em 2023 como o conteúdo original latino-americano mais assistido da plataforma e agora amplia horizontes com novos personagens, histórias diversificadas e uma abordagem ainda mais profunda sobre juventude, identidade e lealdade.

O elenco traz de volta nomes como Benny Emmanuel, Juan Daniel García Treviño, Alex Lago, Sasha González, Jesica Vite, entre outros, além da chegada de novos rostos e participações especiais, incluindo Gera Mx. A direção e a equipe criativa reforçam a autenticidade da série, que combina narrativa envolvente, estética urbana e uma trilha sonora de peso.

Os episódios serão lançados semanalmente às quintas-feiras, de 9 de outubro a 11 de dezembro, mantendo o público conectado ao ritmo intenso dessa história de sonhos, ambição e superação.