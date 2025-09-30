Quando estreia a 3ª temporada de Entrevista com o Vampiro?
A série Entrevista com o Vampiro já tem seu retorno garantido — mas a nova fase só chega em 2026. Recentemente, a emissora AMC confirmou a produção da terceira temporada, que ainda não tem data exata de estreia.
O próximo capítulo da trama promete transformar o tom da história. Lestat, interpretado por Sam Reid, vai mergulhar de vez no universo da música, assumindo o papel de um astro do rock. A nova estética da série já começa a aparecer no primeiro cartaz divulgado, com uma pegada bem glam e o ano em destaque.
A narrativa continua expandindo o universo criado por Anne Rice, com base nas famosas Crônicas Vampirescas. A adaptação também mantém laços com As Bruxas de Mayfair, série derivada dos livros da autora.
Enquanto isso, os dois primeiros anos — focados na intensa e duradoura relação entre os vampiros Lestat e Louis (vivido por Jacob Anderson) — seguem disponíveis no Prime Video. Já os episódios futuros serão lançados apenas nos Estados Unidos pelo canal AMC e pela plataforma AMC+.
Anne Rice, que faleceu em 2021, deixou um legado com múltiplos romances ligados a esse universo sombrio. Além de Entrevista com o Vampiro, a autora inspirou outras adaptações, como A Rainha dos Condenados, lançado no início dos anos 2000.