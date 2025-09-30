Netflix divulga novo pôster da 4ª temporada de Bridgerton
A Netflix divulgou o primeiro pôster da quarta temporada de Bridgerton, que terá como protagonista Benedict (Luke Thompson), o boêmio segundo filho da família. Relutante em se estabelecer como seus irmãos, Benedict verá sua vida virar de cabeça para baixo ao conhecer uma encantadora Dama de Prata durante o baile de máscaras da mãe. A nova temporada terá oito episódios e adaptará o terceiro livro da série de Julia Quinn, Um Perfeito Cavalheiro, sob a produção de Shonda Rhimes.
A trama seguirá o estilo clássico da série, misturando romance e intrigas da Alta Sociedade britânica, enquanto outros membros da família Bridgerton continuam a aparecer em histórias paralelas. As três primeiras temporadas permanecem disponíveis para streaming na Netflix, permitindo que o público acompanhe todas as aventuras anteriores.
O elenco da nova temporada conta com nomes já conhecidos da série, como Jonathan Bailey, Simone Ashley, Nicola Coughlan e Adjoa Andoh, além de novas adições, incluindo Yerin Ha e Victor Alli. Personagens históricos da série, como Lady Danbury e Lady Whistledown, também estarão presentes, garantindo a continuidade das relações e rivalidades da alta sociedade londrina.
Apesar de ainda não ter data de estreia, a quarta temporada de Bridgerton chegará em 2026. A Netflix também já confirmou que a série seguirá além deste ano, com quinta e sexta temporadas garantidas, prometendo novas intrigas, romances e surpresas para os fãs.