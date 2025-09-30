Lembra dela? Patrícia de Sabrit vira corretora de imóveis, mas não descarta retorno à TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Patrícia de Sabrit, que acumula novelas de sucesso na Globo e SBT, nos anos 1990, confessou que virou corretora de imóveis da forma mais inusitada possível.

“Foi meio que sem querer. Eu estava comprando um apartamento para mim e a minha família e conheci uma corretora que é amiga da minha mãe. Comentei com ela: ‘Nossa, isso aqui é um trabalho tão bacana, deve ser tão legal conhecer lugares incríveis, pessoas gentis’. Ela falou: ‘Por que você não entra?’. Foi aí que virei a ‘corretriz”, brincou em entrevista à Quem.

Patrícia, que atingiu o auge na carreira com a novela Pérola Negra (1998), no SBT, revelou que não descarta retornar às novelas. O seu último trabalho foi em 2018.

“Neste primeiro momento, eu estou focando somente no mercado de imóveis, mas eu não deixo o lado artístico 100% de lado. Acho que, se pintar alguma coisa incrível, vou topar e vamos que vamos. Mas acho que, no primeiro um ano e meio, eu preciso focar só no mercado imobiliário”, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br