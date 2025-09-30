Lembra dela? Patrícia de Sabrit vira corretora de imóveis, mas não descarta retorno à TV
Patrícia de Sabrit, que acumula novelas de sucesso na Globo e SBT, nos anos 1990, confessou que virou corretora de imóveis da forma mais inusitada possível.
“Foi meio que sem querer. Eu estava comprando um apartamento para mim e a minha família e conheci uma corretora que é amiga da minha mãe. Comentei com ela: ‘Nossa, isso aqui é um trabalho tão bacana, deve ser tão legal conhecer lugares incríveis, pessoas gentis’. Ela falou: ‘Por que você não entra?’. Foi aí que virei a ‘corretriz”, brincou em entrevista à Quem.
Patrícia, que atingiu o auge na carreira com a novela Pérola Negra (1998), no SBT, revelou que não descarta retornar às novelas. O seu último trabalho foi em 2018.
“Neste primeiro momento, eu estou focando somente no mercado de imóveis, mas eu não deixo o lado artístico 100% de lado. Acho que, se pintar alguma coisa incrível, vou topar e vamos que vamos. Mas acho que, no primeiro um ano e meio, eu preciso focar só no mercado imobiliário”, explicou.
