Lembra dela? Patrícia de Sabrit vira corretora de imóveis, mas não descarta retorno à TV

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 14:52
Patrícia de Sabrit, que acumula novelas de sucesso na Globo e SBT, nos anos 1990, confessou que virou corretora de imóveis da forma mais inusitada possível.

“Foi meio que sem querer. Eu estava comprando um apartamento para mim e a minha família e conheci uma corretora que é amiga da minha mãe. Comentei com ela: ‘Nossa, isso aqui é um trabalho tão bacana, deve ser tão legal conhecer lugares incríveis, pessoas gentis’. Ela falou: ‘Por que você não entra?’. Foi aí que virei a ‘corretriz”, brincou em entrevista à Quem.

Patrícia, que atingiu o auge na carreira com a novela Pérola Negra (1998), no SBT, revelou que não descarta retornar às novelas. O seu último trabalho foi em 2018.

“Neste primeiro momento, eu estou focando somente no mercado de imóveis, mas eu não deixo o lado artístico 100% de lado. Acho que, se pintar alguma coisa incrível, vou topar e vamos que vamos. Mas acho que, no primeiro um ano e meio, eu preciso focar só no mercado imobiliário”, explicou.

