Chris Flores assina com a Band e vai comandar o Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias
Dois anos depois de deixar o elenco do Fofocalizando, no SBT, Chris Flores está de volta à Televisão Brasileira. A apresentadora assinou um contrato com a Band no domingo (28), e agora passa a integrar o elenco do Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias.
Na Band, Chris dividirá a função de apresentadora ao lado de JP Vergueiro e também do jornalista, com quem trabalhou no Fofocalizando.
“Hoje eu estou muito mais madura e preparada para apresentar um programa feminino. É um novo desafio, uma nova casa, que tem jornalismo como pilar e que preza muito pelo conteúdo de qualidade”, disse ela.
Com a chegada de Chris Flores ao Melhor da Tarde, Pâmela Lucciola deixará o vespertino para substituir Otaviano Costa no comando do Melhor da Noite, em meados do mês de Outubro.
