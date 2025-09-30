Chris Flores assina com a Band e vai comandar o Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dois anos depois de deixar o elenco do Fofocalizando, no SBT, Chris Flores está de volta à Televisão Brasileira. A apresentadora assinou um contrato com a Band no domingo (28), e agora passa a integrar o elenco do Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias.

Na Band, Chris dividirá a função de apresentadora ao lado de JP Vergueiro e também do jornalista, com quem trabalhou no Fofocalizando.

“Hoje eu estou muito mais madura e preparada para apresentar um programa feminino. É um novo desafio, uma nova casa, que tem jornalismo como pilar e que preza muito pelo conteúdo de qualidade”, disse ela.

Com a chegada de Chris Flores ao Melhor da Tarde, Pâmela Lucciola deixará o vespertino para substituir Otaviano Costa no comando do Melhor da Noite, em meados do mês de Outubro.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br