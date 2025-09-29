Paulo Soares, o ‘Amigão’, morre em São Paulo
Paulo Soares, o Amigão, morreu na madrugada desta segunda-feira (29), em São Paulo. Ele lutava contra problemas renais e se encontrava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Segundo Alex Tseng, colega de Paulo, em entrevista ao site F5, o jornalista se encontrava internado já alguns meses por conta de diversos problemas na coluna e acabou tendo uma falência múltipla dos órgãos.
Nas redes sociais, vários colegas lamentaram a morte do jornalista. “É o narrador e apresentador cujo apelido definia a própria vida: amigão. Além do perspicaz jornalista, estupendo narrador. Amigo do peito”, lamentou o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC.
Na ESPN, Paulo Soares formou uma dupla icônica com o jornalista Antero Greco, que morreu em maio de 2024 após perder uma batalha contra o câncer no cérebro. Na ocasião, Soares fez um texto de despedida impactante para o amigo. “Querido amigo, obrigado pelas noites de SC [SportsCenter] e madrugadas ao telefone, por sua sabedoria e ensinamentos, pela irritante, mas cativante teimosia, por falar de livros, filmes, música, gente, futebol, culinária, jornalismo, política. Viagens e coberturas inesquecíveis”, disse na ocasião.
