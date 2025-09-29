Jornalista Paulo Soares, o Amigão, morre aos 63 anos; Relembre história dele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paulo Soares ficou conhecido pela apresentação do programa SportsCenter, da ESPN, ao lado do jornalista Antero Greco, que faleceu no ano passado

Morreu nesta segunda-feira (29), o jornalista Paulo Soares, conhecido como Amigão. Ele tinha 63 anos. A informação do falecimento foi confirmada por amigos nas redes, como o também jornalista, Alex Tseng, da ESPN.

“Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas... Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade”, postou Tseng.

A causa da morte não foi divulgada. Nos últimos anos, Amigão enfrentava problemas de saúde, chegando a fazer cirurgias. A última dela foi na coluna, no primeiro semestre deste ano.

Segundo o jornal O Globo, o velório será na tarde desta segunda, em São Paulo, a partir das 13h.

História

Paulo Soares tem ampla carreira no jornalismo esportivo do Brasil. Na Rádio, construiu trajetória sólida, passando por emissoras como Record, Globo, Bandeirantes, Estadão e Gazeta.

Na TV, atuou na Gazeta, Record, Cultura, TVA Esportes, SBT e, desde os anos 1990, na ESPN Brasil, onde consolidou sua carreira e se tornou referência para gerações de profissionais e fãs de esporte.

Foi na ESPN que ele construiu a parceria de maior sucesso. Ao lado de Antero Greco, jornalista que faleceu no ano passado, Amigão apresentava o SportsCenter. Os dois faziam um programa leve e recheado de humor e trocadilhos. A dupla fez sucesso por anos no programa, alcançando públicos jovens e mais velhos.