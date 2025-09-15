Com nome exótico, ESPN aposta em novo programa para público jovem, mas web reprova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ESPN vai trazer o programa Puxeta, que já é exibido pelo canal do YouTube da emissora desde 2022, para a TV por assinatura. É uma estratégia para atrair o público jovem. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A atração, que tem um nome exótico, discute basicamente as principais rodadas do futebol de forma descontraída, com uma linguagem conhecida do público que consome redes sociais. Em seu elenco, conta com nomes como João Gonzales, Francisco Jube, Dimas Coppede e Felipe Silva.

No canal fechado, a atração será exibida de segunda a sexta-feira, às 10h. Porém, com apenas uma hora de duração. Os apresentadores se revezarão ao longo da semana, ou seja, não têm um elenco fixo no comando.

O programa Puxeta acabou derrubando o Futebol 360, que tinha apresentação de Abel Neto. Na rede social, os internautas reprovaram a situação. “Meu marido pediu pra eu fazer esse tweet pra @ESPNBrasil ver: que programa ruim esse Puxeta heim! Cenário muito frio, nada a ver, essa cor roxa, estilo de podcast bem ruinzinho, papo chato, gente chata… não gostei! Eu vi um pouco e também achei bem ruim, viu! Fora o nome horrivel!”, “Puta programa ruim, horrível e sem graça, hein @espn, esse puxeta entrou no lugar do ótimo programa f360br. Ridículo”, dispararam.