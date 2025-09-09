Após lançamento da GE TV, ESPN passa a exibir programas de debates no YouTube
Mirando o boom da disputa entre CazéTV e o novo canal da Globo no YouTube, GE TV, a ESPN resolveu também marcar mais presença na disputa. O canal resolveu transmitir seus programas de debate na plataforma de vídeos. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
As atrações que serão exibidas no canal do YouTube do canal, de forma simultânea, são o F Show, Mundo F, Linha de Passe, Mina de Passe, Equipe F e Resenha da Rodada. Informações sobre intensificar as transmissões de jogos continuam na fase de estudo, segundo o colunista.
Atenta ao universo digital, a emissora, em agosto, reforçou seu time de profissionais, como Felipe Silva, Bruno Andrade e André Hernan. O canal do YouTube do canal esportivo acumula mais de 7 milhões de inscritos.
De posse da ESPN, tem a Série B do Campeonato Brasileiro, a Premier League, Libertadores e LaLiga (Campeonato Espanhol).
