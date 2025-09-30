fechar
Guilherme Berenguer vibra com papel de destaque em A Vida de Jó

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 15:34
Guilherme Berenguer, que marcou na temporada de Malhação 2004, está de volta ao Brasil e também na TV. Ele é o grande protagonista da série bíblica A Vida de Jó, exibida na Record.

“Estava com o coração inclinado a querer voltar a atuar e era um personagem que conversava comigo”, confessou em entrevista para o site F5.

O ator, que viveu muitos anos com a família nos Estados Unidos, contou por que ficou tanto tempo afastado do país. “Comecei a trabalhar muito cedo, queria ser pai, queria ser marido, queria estar vendo o crescimento dos meus filhos. Os Estados Unidos meio que viraram minha segunda casa, sempre que eu tinha um espaço entre uma novela e outra, ia para lá. Foi onde conheci minha esposa e onde decidimos que iríamos morar”, explicou.

Futuramente, Guilherme Berenguer deseja explorar suas outras vertentes na arte, como algum papel na comédia ou até mesmo um vilão.

