Guilherme Berenguer vibra com papel de destaque em A Vida de Jó
Guilherme Berenguer, que marcou na temporada de Malhação 2004, está de volta ao Brasil e também na TV. Ele é o grande protagonista da série bíblica A Vida de Jó, exibida na Record.
“Estava com o coração inclinado a querer voltar a atuar e era um personagem que conversava comigo”, confessou em entrevista para o site F5.
O ator, que viveu muitos anos com a família nos Estados Unidos, contou por que ficou tanto tempo afastado do país. “Comecei a trabalhar muito cedo, queria ser pai, queria ser marido, queria estar vendo o crescimento dos meus filhos. Os Estados Unidos meio que viraram minha segunda casa, sempre que eu tinha um espaço entre uma novela e outra, ia para lá. Foi onde conheci minha esposa e onde decidimos que iríamos morar”, explicou.
Futuramente, Guilherme Berenguer deseja explorar suas outras vertentes na arte, como algum papel na comédia ou até mesmo um vilão.
