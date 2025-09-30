fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo anuncia mudanças radicais para alavancar BBB 26

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 15:18
Globo anuncia mudanças radicais para alavancar BBB 26
Globo anuncia mudanças radicais para alavancar BBB 26 - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo, na última segunda-feira (29), anunciou mudanças radicais para a edição do BBB 26. Até a volta de ex-participantes foi confirmada pela emissora.

Basicamente, serão três grupos: camarotes, pipocas e ex-participantes do reality global. O comunicado deu a entender que serão pessoas que participaram nas últimas edições, ou seja, a galera dos primórdios da atração foi descartada. Além disso, terá cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas em cada região do país. Uma forma de deixar a escolha mais democrática para o público.

A mudança mais polêmica é agora o público ser responsável por substituir um participante que não esteja rendendo, a famosa “planta”, que tomou conta do BBB 25. Quem vai substituir vai ter que vencer inúmeros desafios em outro confinamento elaborado pela atração.

Por falar em BBB 26, após tantas especulações, o nome de Tadeu Schmidt está confirmado na próxima edição do programa. Inclusive, o apresentador, mesmo de férias, tem feitos menções ao reality global.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

2 signos vão ter sorte em pequenos jogos ou rifas e sentir que o destino está jogando a favor
Signo

2 signos vão ter sorte em pequenos jogos ou rifas e sentir que o destino está jogando a favor
Chris Flores assina com a Band e vai comandar o Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias
Band

Chris Flores assina com a Band e vai comandar o Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias

Compartilhe

Tags