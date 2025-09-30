Globo anuncia mudanças radicais para alavancar BBB 26

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo, na última segunda-feira (29), anunciou mudanças radicais para a edição do BBB 26. Até a volta de ex-participantes foi confirmada pela emissora.

Basicamente, serão três grupos: camarotes, pipocas e ex-participantes do reality global. O comunicado deu a entender que serão pessoas que participaram nas últimas edições, ou seja, a galera dos primórdios da atração foi descartada. Além disso, terá cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas em cada região do país. Uma forma de deixar a escolha mais democrática para o público.

A mudança mais polêmica é agora o público ser responsável por substituir um participante que não esteja rendendo, a famosa “planta”, que tomou conta do BBB 25. Quem vai substituir vai ter que vencer inúmeros desafios em outro confinamento elaborado pela atração.

Por falar em BBB 26, após tantas especulações, o nome de Tadeu Schmidt está confirmado na próxima edição do programa. Inclusive, o apresentador, mesmo de férias, tem feitos menções ao reality global.