Band surpreende e anuncia programa com Eri Johnson
Nesta terça-feira (30), às 22h, estreia o novo programa da Band, O Som Dos Oceanos, que terá o comando de Eri Johnson. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
A atração conta com a parceria da maior produtora de cruzeiros temáticos, PromoAção, e vai mostrar os bastidores, inúmeras entrevistas com artistas, interação com os turistas, a logística de um navio e até a rotina dos tripulantes.
Com direção de Cris Gomes, o programa vai contar com as apresentações de Gusttavo Lima, Roupa Nova, Ana Castela, Belo, Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Sorriso Maroto, Gilberto Gil, Alexandre Pires, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Zezé di Camargo.
O Som dos Oceanos é a primeira atração na TV a explorar os bastidores de um cruzeiro musical e todos os bastidores que cercam o evento.
