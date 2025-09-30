Band surpreende e anuncia programa com Eri Johnson

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta terça-feira (30), às 22h, estreia o novo programa da Band, O Som Dos Oceanos, que terá o comando de Eri Johnson. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

A atração conta com a parceria da maior produtora de cruzeiros temáticos, PromoAção, e vai mostrar os bastidores, inúmeras entrevistas com artistas, interação com os turistas, a logística de um navio e até a rotina dos tripulantes.

Com direção de Cris Gomes, o programa vai contar com as apresentações de Gusttavo Lima, Roupa Nova, Ana Castela, Belo, Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Sorriso Maroto, Gilberto Gil, Alexandre Pires, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Zezé di Camargo.

O Som dos Oceanos é a primeira atração na TV a explorar os bastidores de um cruzeiro musical e todos os bastidores que cercam o evento.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br