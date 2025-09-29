fechar
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 8:42
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (28), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Guardiões da Galáxia.

Ficha Técnica:

Guardiões da Galáxia
Título Original: Guardians Of The Galaxy
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2014
Diretor: James Gunn
Elenco: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan
Classe: Ação

Sinopse:

O aventureiro Peter Quill rouba uma esfera de interesse do poderoso vilão Ronan, e passa a ser procurado por vários caçadores de recompensas.

