Com apenas 6 episódios, esta minissérie escondida na Netflix aborda a história do criminoso que inspirou o termo Síndrome de Estocolmo

Com apenas 6 episódios, Clark é uma minissérie imperdível que mistura a história real com os exageros da autobiografia de seu protagonista. Disponível na Netflix, a produção conta a história de Clark Olofsson, um dos criminosos mais famosos da Suécia. Sua jornada criminosa começou nos anos 1960, com assaltos a bancos e tráfico de drogas. Desde cedo, Olofsson se destacou por seu carisma e esperteza, conseguindo enganar autoridades, fugir da justiça e conquistar a simpatia da população, mesmo estando preso.

O ponto culminante de sua trajetória aconteceu nos anos 1970, quando, durante um assalto a banco desastroso, ele foi o responsável por inspirar o termo “Síndrome de Estocolmo“. Durante esse evento, reféns desenvolveram um vínculo emocional com seus captores, marcando a história criminal sueca e o imaginário popular.

A minissérie, baseada na autobiografia de Olofsson, é uma combinação fascinante entre a realidade e a ficção, mostrando não apenas os crimes cometidos, mas também o carisma envolvente do criminoso, que conseguiu, até mesmo, ser admirado por muitos, apesar de seus atos. A interpretação de Bill Skarsgård, famoso por sua atuação em It – A Coisa e John Wick 4, traz uma camada de profundidade ao personagem, que se torna um mito da cultura sueca. Ao lado dele, o elenco conta com a talentosa Alida Morberg, Lukas Wetterberg e Adam Lundgren, que juntos entregam uma produção impecável.

Com um enredo envolvente e atuações brilhantes, Clark é uma das melhores minisséries biográficas disponíveis em plataformas de streaming.