Suely Franco salva Dona de Mim e ganha aprovação do público

A Globo fez um grupo de discussão com a novela Dona de Mim, de Rosane Svartman, e o resultado foi surpreendente: Rosa, personagem de Suely Franco, é a mais querida e popular da trama. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O público deseja que a matriarca da família de Abel (Tony Ramos) tenha um final feliz, apesar da perda do filho e do avanço da doença de Alzheimer. Inclusive, Suely Franco tem viralizado em inúmeras cenas na trama.

Em relação ao vilão, Marcello Novaes foi bastante elogiado por Jaques, o empresário rançoso e calculista, que não mede esforços para ter tudo que era do irmão Abel (Tony Ramos). O rapper L7nnon, que interpreta Ryan, também foi elogiado. O público torce para que ele tenha um final feliz.

Clara Moneke, a protagonista da trama, também caiu no gosto do público. Porém, as pessoas pedem uma maior relação dela com Sofia (Elis Cabral) e ainda têm dúvidas sobre o que, de fato, a personagem busca em relação ao trabalho. Em termos de audiência, Dona de Mim não tem decepcionado a Globo. A trama tem tido médias de 22 pontos na Grande São Paulo.

