Sabrina Sato se transforma em várias para salvar mulheres comuns em novo programa

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/09/2025 às 17:39
Sabrina Sato, apresentadora, vai se transformar em várias para ajudar a mulheres comuns que se encontram em baixa autoestima e precisam obter um incentivo, em seu novo programa no GNT, Sua Maravilhosa, que estreia dia 30 de setembro. Porém, a global deixa claro que não está encarnando a atriz na atração.

“Não é um trabalho de atriz exatamente porque não estou vivendo uma ficção, são cenas reais. A maior dificuldade para mim foi evitar minha emoção, me desconstruir”, explicou em entrevista para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Gui Paiva, parceiro de trabalho há mais de dez anos de Sabrina, deu detalhes de como a atração começou a criar forma. “Um dia, ela me ligou de madrugada para fazer uma fofoca sobre minha vida e acabou que juntou trabalho com vida pessoal. Fomos formatando, chegou a Endemol para produzir e está aí”, disse.

Na atração, vários famosos participam, como a cantora Ivete Sangalo, a atriz Lília Cabral, a ginasta Rebeca Andrade e o marido de Sabrina, o ator Nicolas Prattes.

