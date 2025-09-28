fechar
Desesperada, Band aposta em game show para alavancar horário nobre

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/09/2025 às 17:19
A Band está preocupada com o seu horário nobre. Por isso, para 2026, já pensa em lançar um game show para alavancar o horário. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Otaviano Costa, que atualmente comanda o Melhor da Noite, chegou a ser cogitado para a nova atração, mas com sua saída da emissora em breve, a relação perdeu o ânimo. Outro nome que se mostrou animado com o projeto é André Vasco, que tem feito trabalhos específicos com a emissora do Morumbi.

De olho no sucesso do Acerte ou Caia!, de Tom Cavalcante, na Record, a emissora pretende um game nos mesmos moldes, como fez entre 2012 e 2013, quando exibiu o Quem Fica em Pé?

A Band não está tendo um 2025 feliz. Além das saídas de João Silva, Catia Fonseca e, em breve, de Otaviano Costa, a emissora vê diariamente sua audiência desabar no horário nobre, muito por conta do horário vendido para o pastor R.R. Soares.

