fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Fernanda Bande surge de biquíni asa-delta e anima seguidores

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/09/2025 às 10:16
Fernanda Bande surge de biquíni asa-delta e anima seguidores
Fernanda Bande surge de biquíni asa-delta e anima seguidores - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Fernanda Bande, apresentadora, apareceu de biquíni asa-delta numa praia da Itália. A ex-global mostrou as curvas poderosas e um decote saliente. Os elogios foram inevitáveis.

“Linda”, “O corpão da gata ou melhor Loba! Linda!”, “Perfeita”, “Uma verdadeira joia”, “Não sabia que sereia podia ficar tranquilona assim fora da água”, “Meu Deus, que mulher linda”, “Que corpão lindo”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Após decepcionar os fãs, Ivete Sangalo reaparece nas redes sociais

Recentemente, Fernanda chamou atenção ao participar do programa Melhor da Tarde, com Leo Dias, na Band. Contudo, os fãs acreditam que estava contratada pela emissora, mas não. Ela ganhava cachê por cada presença na atração. A também ex-BBB Ana Paula Renault também estava nesse tipo de acordo.

“A gente está trazendo convidados. Foi muito bacana essa troca que a gente teve com elas, a gente fez alguns pilotos que elas vieram e também vamos trazer novos convidados para comentar as notícias. Ainda não fechamos algo fixo e vamos trazer outras pessoas para o programa, porque isso também enriquece o debate”, explicou a diretora Fernanda Ortiz ao portal Terra.

Fernanda Bande. Foto: Reprodução/ Instagram
Fernanda Bande. Foto: Reprodução/Instagram

O post Fernanda Bande surge de biquíni asa-delta e anima seguidores foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi exibe curvas poderosas ao posar de biquíni
Carolina Portaluppi

Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi exibe curvas poderosas ao posar de biquíni
De biquíni, Bruna Marquezine curte clima quente na Itália e exibe curvas definidas
Bruna Marquezine

De biquíni, Bruna Marquezine curte clima quente na Itália e exibe curvas definidas

Compartilhe

Tags