Fernanda Bande surge de biquíni asa-delta e anima seguidores
Fernanda Bande, apresentadora, apareceu de biquíni asa-delta numa praia da Itália. A ex-global mostrou as curvas poderosas e um decote saliente. Os elogios foram inevitáveis.
“Linda”, “O corpão da gata ou melhor Loba! Linda!”, “Perfeita”, “Uma verdadeira joia”, “Não sabia que sereia podia ficar tranquilona assim fora da água”, “Meu Deus, que mulher linda”, “Que corpão lindo”, foram alguns comentários.
Recentemente, Fernanda chamou atenção ao participar do programa Melhor da Tarde, com Leo Dias, na Band. Contudo, os fãs acreditam que estava contratada pela emissora, mas não. Ela ganhava cachê por cada presença na atração. A também ex-BBB Ana Paula Renault também estava nesse tipo de acordo.
“A gente está trazendo convidados. Foi muito bacana essa troca que a gente teve com elas, a gente fez alguns pilotos que elas vieram e também vamos trazer novos convidados para comentar as notícias. Ainda não fechamos algo fixo e vamos trazer outras pessoas para o programa, porque isso também enriquece o debate”, explicou a diretora Fernanda Ortiz ao portal Terra.
