De biquíni, Bruna Marquezine curte clima quente na Itália e exibe curvas definidas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/09/2025 às 18:37
Bruna Marquezine aproveitou o calor da Itália para renovar as energias e encantou fãs ao compartilhar fotos de sua viagem pela região de Puglia nesta quarta-feira (24).

De biquíni, a atriz de 30 anos exibiu curvas definidas à beira-mar, mostrando que está aproveitando cada momento do “dolce far niente” com estilo e leveza.

A atriz está acompanhada de Sasha Meneghel e João Lucas, e o trio se hospedou no luxuoso Masseria Torre Maizza, do grupo Rocco Forte Hotels, um refúgio cinco estrelas que combina o charme de uma antiga fazenda fortificada do século XVI com conforto contemporâneo. Localizado na costa adriática, o hotel passou por uma ampla reforma antes de ser reaberto em 2019, e as diárias podem chegar a R$ 18 mil.

Nos registros compartilhados, Bruna recebeu uma chuva de elogios de seguidores, que destacaram sua beleza, boa forma e elegância. Comentários como “maravilhosa”, “linda demais” e “inspiração de mulher” dominaram a postagem, enquanto a atriz aproveita dias de descanso cercada por paisagens paradisíacas e momentos de descontração na Itália.

Bruna Marquezine (Foto: Reprodução/Instagram)
