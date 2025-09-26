Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi exibe curvas poderosas ao posar de biquíni

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi está sempre conquistando a admiração dos internautas no Instagram com suas belíssimas fotos de biquíni. Foi o caso, por exemplo, de um clique publicado pela há algum tempo.

Na imagem, ela aparece toda plena curtindo um dia de sol na praia. Seu look ficou por conta de uma peça vermelha que evidenciou ainda mais suas curvas bronzeadas e o corpaço espetacular. Para complementar o visual, Carol usou um colar de conchas.

“E fora das redes sociais? Cês tão bem?”, questionou a filha de Renato Gaúcho na legenda da postagem. Na rede social, onde soma mais de 2,2 milhões de seguidores, a influenciadora foi cercada por centenas de elogios e mensagens carinhosas de seus fãs e admiradores.

“Deusa”, declarou um rapaz. “Linda demais”, elogiou outro admirador. “Que princesa mais linda”, escreveu um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, disse um internauta. “A perfeição existe e se chama Carolina Portaluppi”, afirmou um outro fã apaixonado.