Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi exibe curvas poderosas ao posar de biquíni
Clique aqui e escute a matéria
Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi está sempre conquistando a admiração dos internautas no Instagram com suas belíssimas fotos de biquíni. Foi o caso, por exemplo, de um clique publicado pela há algum tempo.
Na imagem, ela aparece toda plena curtindo um dia de sol na praia. Seu look ficou por conta de uma peça vermelha que evidenciou ainda mais suas curvas bronzeadas e o corpaço espetacular. Para complementar o visual, Carol usou um colar de conchas.
“E fora das redes sociais? Cês tão bem?”, questionou a filha de Renato Gaúcho na legenda da postagem. Na rede social, onde soma mais de 2,2 milhões de seguidores, a influenciadora foi cercada por centenas de elogios e mensagens carinhosas de seus fãs e admiradores.
“Deusa”, declarou um rapaz. “Linda demais”, elogiou outro admirador. “Que princesa mais linda”, escreveu um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, disse um internauta. “A perfeição existe e se chama Carolina Portaluppi”, afirmou um outro fã apaixonado.