The Testaments: o que esperar da nova série que continua os eventos de The Handmaid’s Tale
ALERTA DE SPOILERS: Após seis temporadas intensas, The Handmaid’s Tale chegou ao fim, mas sem amarrar todas as pontas. A série estrelada por Elisabeth Moss concluiu sua trajetória mostrando os primeiros sinais de queda do regime opressor de Gilead, com a libertação de Boston, mas sem resolver um dos principais dilemas da trama: o reencontro de June com sua filha Hannah.
O episódio final, dirigido pela própria Moss, deixou claro que a vitória em Boston é apenas o começo. A protagonista afirma logo no início que a guerra pela liberdade está longe do fim e que meses, talvez anos, ainda serão necessários para libertar o restante do país — inclusive Hannah, que continua sob controle do regime e será levada para Washington D.C., onde seu “pai” assume um novo posto de poder.
Essa ausência de desfecho não é por acaso. Ela serve de ponte direta para a próxima série ambientada no mesmo universo: The Testaments, adaptação do livro de Margaret Atwood, ambientado 15 anos após os eventos de The Handmaid’s Tale. Na nova fase, Hannah, agora conhecida como Agnes, e sua irmã Nicole, criada no Canadá, se tornam peças-chave em uma trama de espionagem, resistência e revelações dentro e fora de Gilead.
A série contará com o retorno de Ann Dowd como Tia Lydia e terá como protagonistas Chase Infiniti, como Agnes, e Lucy Halliday, como Nicole. The Testaments deve abordar o declínio definitivo do regime e aprofundar os efeitos de suas cicatrizes nas gerações seguintes.
Com estreia prevista para 2026, a produção continua sob o comando de Bruce Miller e promete não só dar continuidade à história de June e Serena, como também expandir o universo criado por Atwood. Participações de nomes do elenco original, como Elisabeth Moss e O-T Fagbenle, ainda não estão confirmadas, mas seguem em aberto com base no encerramento da série principal.
