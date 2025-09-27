Pacificador prepara o público para o penúltimo episódio da 2ª temporada com prévia eletrizante
O Pacificador ganhou um novo trailer que antecipa o penúltimo episódio de sua segunda temporada, disponível no HBO Max. Nas imagens, o anti-herói interpretado por John Cena enfrenta conflitos pessoais e familiares quando seu pai e irmão descobrem que ele é um impostor em sua dimensão, enquanto os 11th Street Kids tentam trazê-lo de volta para casa.
A temporada acompanha Christopher Smith tentando conciliar seu passado turbulento com um novo senso de propósito. Além de encarar criminosos em sua missão polêmica de alcançar a paz a qualquer custo, o seriado também introduz o novo DCU, conectando Pacificador a personagens como Superman e Comando das Criaturas. O enredo explica a transição do antigo DCEU para o DCU e aborda questões de multiverso e cânone da franquia.
O elenco retorna com nomes como Danielle Brooks (Adebayo), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Freddie Stroma (Adrian Chase/Vigilante), Steve Agee (John Economos) e Robert Patrick (Auggie Smith/Dragão Branco), além das novidades Frank Grillo (Rick Flag Sr.), David Denman, Sol Rodríguez (Sasha Bordeaux/Black Queen) e Tim Meadows (Langston Fleury). Uma das tramas centrais envolve Rick Flag Sr., que persegue o Pacificador após a morte de seu filho no filme O Esquadrão Suicida.
James Gunn, criador da série, assina o roteiro dos oito episódios e dirige três, incluindo a estreia. Ele também atua como produtor executivo ao lado de Peter Safran e John Cena, com direção adicional de Greg Mottola, Peter Sollett e Althea Jones. A segunda temporada estreou em 21 de agosto, com episódios semanais às quintas-feiras, às 22h, no HBO Max.